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Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi bitiyor mu? İşte detaylar

Fenerbahçe kurmayları 16 yıldır sarı lacivertli ekibin kalesini koruyan Volkan Demirel'in sezon sonu biten sözleşmesini yenilemeyeceği ortaya çıktı.

13 Eylül 2018 Perşembe 13:11
Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi bitiyor mu? İşte detaylar

Sarı lacivertli yönetim 6 Ağustos 2002'den beri aralıksız Sarı-Lacivertli formayı giyen kaleci Volkan Demirel'in geleceği konusundaki kararını verdi.

ELDİVENLERİ BERKE'YE BIRAKACAK

Yönetim, son yıllarda yediği hatalı goller yüzünden camiada eleştiri oklarına maruz kalan 36 yaşındaki eldivenin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek.

Böylece Fener'de kalesinde 16 yıllık Volkan Demirel dönemi kapanacak. Yeni sezondan itibaren kale Harun Tekin ile genç Berke Özer'e teslim edilecek.

5 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YASADI

Volkan'a başka bir kulübe gitmeyip futbolu bırakması durumunda kulüp içinde bir görev verilmesinin planlandığı öğrenildi.

36 yaşındaki eldiven Fener'de 17 sezonda 543 maça çıkarken, 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3'de TFF Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı, 63 kez de milli oldu.

(Star)

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 13:11
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demirel
  3. Phillip Cocu

YORUM YAZ

  • ahmet yıldızahmet yıldız29 dk önce
    takımda adam gibi top oynayan yok. ama tüm fatura volkan demirel e kesiliyor. neden mi çünkü takımın eski topçusu; ama kim volkan demirel kadar fenerbahçeli. kim volkan demirel kadar takıma katkı sağlamış. genç diye alınan harun u da gördük. aynı gölü volkan yese. tamamen ipini çoktan çekerdik.
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