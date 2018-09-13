Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi bitiyor mu? İşte detaylar

Sarı lacivertli yönetim 6 Ağustos 2002'den beri aralıksız Sarı-Lacivertli formayı giyen kaleci Volkan Demirel'in geleceği konusundaki kararını verdi.

ELDİVENLERİ BERKE'YE BIRAKACAK

Yönetim, son yıllarda yediği hatalı goller yüzünden camiada eleştiri oklarına maruz kalan 36 yaşındaki eldivenin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek.

Böylece Fener'de kalesinde 16 yıllık Volkan Demirel dönemi kapanacak. Yeni sezondan itibaren kale Harun Tekin ile genç Berke Özer'e teslim edilecek.

5 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YASADI

Volkan'a başka bir kulübe gitmeyip futbolu bırakması durumunda kulüp içinde bir görev verilmesinin planlandığı öğrenildi.

36 yaşındaki eldiven Fener'de 17 sezonda 543 maça çıkarken, 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3'de TFF Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı, 63 kez de milli oldu.

(Star)