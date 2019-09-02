Süper Lig'e şampiyonluk ipini göğüslemek için iyi bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala hareketlilik sürüyor. Sol bek arayışını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik saat 23.59'a kadar sürecek gibi. İşte, Fenerbahçe'de transferlerin son durumu….

Geçtiğimiz sezon ligde arzu ettiği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe hem şampiyonluk hem de dördüncü yıldız özlemini 2019-2020 sezonunda noktalamak istiyor. Bu doğrultuda şimdiye kadar 12 ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine saatler kala sol bek arayışını sürdürüyor.

Teknik heyet istemedi

Lazio forması giyen Rıza Durmisi ile görüşen ve futbolcuyla anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe bu transferden vazgeçti. Futbolcunun sağlık raporlarını inceleyen teknik heyetin Durmisi transferine olumsuz yanıt verdiği ileri sürüldü. Durmisi transferini rafa kaldıran Fenerbahçe acil olarak bir sol bek ile anlaşmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de transferlerin son durum

Fenerbahçe'nin sol bek mevki için Çaykur Rizepor forması giyen Melnjak ve Roma'da oynayan Davide Santon ile yakın temasta olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe’ye gelenler gidenler

Fenerbahçe’nin şimdiye kadar yaptığı transferler:

Altay Bayındır

Murat Sağlam

Allahyar Seyyadmeneş

Emre Belözoğlu

Zanka

Deniz Türüç

Max Kruse

Garry Rodrigues

Vedat Muriqi

Mevlüt Erdinç

Adil Rami

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular

Mehmet Topal

Andre Ayew

Salih Uçan

Benzia

Berke Özer

İsmail Köybaşı

Eljif Elmas

Roman Neustadter

Martin Skrtel

Slimani

Şener Özbayraklı

Soldado

Valbuena

Yasir Subaşı

Dieo Reyes