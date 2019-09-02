Fenerbahçe'de transferlerin son durumu
Süper Lig'e şampiyonluk ipini göğüslemek için iyi bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala hareketlilik sürüyor. Sol bek arayışını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik saat 23.59'a kadar sürecek gibi. İşte, Fenerbahçe'de transferlerin son durum02 Eylül 2019 Pazartesi 14:26
Süper Lig'e şampiyonluk ipini göğüslemek için iyi bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala hareketlilik sürüyor. Sol bek arayışını sürdüren Fenerbahçe'de hareketlilik saat 23.59'a kadar sürecek gibi. İşte, Fenerbahçe'de transferlerin son durumu….
Geçtiğimiz sezon ligde arzu ettiği başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe hem şampiyonluk hem de dördüncü yıldız özlemini 2019-2020 sezonunda noktalamak istiyor. Bu doğrultuda şimdiye kadar 12 ismi renklerine bağlayan Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine saatler kala sol bek arayışını sürdürüyor.
Teknik heyet istemedi
Lazio forması giyen Rıza Durmisi ile görüşen ve futbolcuyla anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe bu transferden vazgeçti. Futbolcunun sağlık raporlarını inceleyen teknik heyetin Durmisi transferine olumsuz yanıt verdiği ileri sürüldü. Durmisi transferini rafa kaldıran Fenerbahçe acil olarak bir sol bek ile anlaşmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe'de transferlerin son durum
Fenerbahçe'nin sol bek mevki için Çaykur Rizepor forması giyen Melnjak ve Roma'da oynayan Davide Santon ile yakın temasta olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe’ye gelenler gidenler
Fenerbahçe’nin şimdiye kadar yaptığı transferler:
Altay Bayındır
Murat Sağlam
Allahyar Seyyadmeneş
Zanka
Deniz Türüç
Max Kruse
Vedat Muriqi
Mevlüt Erdinç
Adil Rami
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcular
Mehmet Topal
Benzia
Berke Özer
İsmail Köybaşı
Roman Neustadter
Martin Skrtel
Slimani
Şener Özbayraklı
Yasir Subaşı
Dieo Reyes
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