Fenerbahçe'de transfer kaosu! Aziz Yıldırım'a Osimhen darbesinin aynısı!

Bu akşam Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze'yle son derece kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Fenerbahçe'de transfer kaosu başladı...

Rafael Leao için Milano'ya giden Cihan Kamer Portekizli yıldızın şartlarını Aziz Yıldırım'a iletirken, takımda bazı futbolcuların "kalan maaşlarımızı ödeyin takımdan ayrılalım" resti sarı lacivertli yönetimi oldukça sıkıntıya soktu.

Vedat Muriç, Mason Greenwood ve Nathan Ake'den sonra Rafael Leao bombasını patlatmak için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de bazı futbolcuların takımdan ayrılmak için Aziz Yıldırım'a büyük zorluk çıkardığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında ToSports kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Osman Altunterim sarı lacivertli kulübün vergi borçlarına parmak basarken, ünlü yorumcunun "Ümraniye Vergi Dairesi, Joshua King'den olan 9 milyon TL'lik alacağı için gazeteye ilan vermiş durumda" sözleri büyük ilgi uyandırdı. İşte Altunterim'in değerlendirmeleri...

Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine Leao hakkında şöyle bir yorum yaptığını biliyorum "Ben 35-40" milyon euroya bitiririm siz ön görüşmeyi yapın" Aziz Yıldırım aynı pazarlığı Greenwood'da da yaptı 50 milyon euroluk oyuncuyu 39'a bitirdi.

Leao Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda gitmek istiyordu fakat Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüvenini de yakından takip ettiği için bu transfere sıcak bakıyor. Rafael Leao'nun toplam transfer bedeli 100 milyon euro. Eğer Leao gelirse Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene takımdan ayrılacak gibi.

Bu iki futbolcuya gelen teklifler hep Körfez'den! Daha önce Yusuf Akçiçek için de can simidi atmıştı bu Körfez kulüpleri. Şu anda Fenerbahçe'de 25 yabancı oyuncu var. Ekonomik açıdan Fenerbahçe'nin elindeki güç çok yüksek olabilir, yönetimi veya başkanı çok büyük paralar verebilir, bunda sorun yok fakat benim aklıma takılan soru şu; TFF şu şartlarda Greenwood'un lisansını nasıl onayladı?

Hakan Safi "madem locamı elimden aldınız ben Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemem" demiş. Yarın sponsorlukları da çektikleri zaman o limit problemleri ne olacak? Bakın Fenerbahçe'de bir dönem oynayan Joshua King'in Ümraniye vergi dairesine 9 milyon TL'lik vergi borcu var. Neden bu borç ödenmedi? Ümraniye Vergi Dairesi gazeteye ilan vermiş "bu mükellefi arıyoruz" diye.

Sofyan Amrabat'ın Aziz Yıldırım ve kurmaylarına "sözleşmemin kalan maaşını ödeyin ben gideyim" diyor. Sidiki Cherif de aynı. Kiralık teklif alıyor "maaşımı verin gideyim" diyor.

AZİZ YILDIRIM VE DURSUN ÖZBEK AYNI SORUNLARI YAŞIYOR

Bilindiği gibi Galatasaray'ın vergi borçları sebebiyle Osimhen'in maaşına haciz konmuş başkan Dursun Özbek'in araya girmesiyle sorun çözülmüştü. Ayrıca Victor Nelsson'un da tıpkı Amrabat ve Sidiki Cherif gibi "maaşımı verin gideyim" dediği bilinirken, Galatasaray'ın şimdilik Danimarkalı stoperin bu teklifini değerlendirmeye almadığı belirtildi.