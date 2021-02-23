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Spor Fenerbahçe'de teknik direktör çıkmazı! Kulüp üçe bölündü
Spor

Fenerbahçe'de teknik direktör çıkmazı! Kulüp üçe bölündü

Fenerbahçe yönetiminin, Trabzonspor karşısında alınacak bir yenilgide Zico ve Alex'in birlikte göreve getirilmesini istediği öğrenildi. Ayrıca Arsene Wenger'in de göreve gelmesini isteyenlerin olduğu belirtilirken, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut'a tam destek verdiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 10:36:00 - 2021-02-23 10:36:57
Fenerbahçe'de teknik direktör çıkmazı! Kulüp üçe bölündü

Göztepe karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe’de yönetim, Trabzonspor’a mağlup olunması halinde hoca konusunda B planını devreye sokacak. Bir grup; Zico’nun, Alex ile birlikte göreve getirilmesi fikrini ortaya attı. Mesut’un, Fenerbahçe’ye gelmesine destek verenler de Arsenal’in eski hocası efsane Arsene Wenger’i gündeme getirdi. Ancak Sportif Direktör Emre Belözoğlu, göreve gelmesinde büyük pay sahibi olduğu Erol Bulut’a tam destek veriyor.

Belözoğlu, şu anda düzen değişikliğinin takıma yarardan çok zarar getireceği inancında. Fanatik'teki habere göre deneyimli futbol adamı, sakatların dönmesiyle defansın önünde Luiz Gustavo, İrfan Can, Ozan’lı orta saha, önlerinde Pelkas ve Mesut, ileride de Thiam’lı 4-3-2-1 sistemli kadronun performansına bakılıp, ona göre yol haritasının çizilmesinde ısrarcı. Ancak olumsuz bir sonuç halinde, Belözoğlu’nun da Bulut’la ilgili alınabilecek radikal bir kararın önünde duramayacağı konuşuluyor.

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