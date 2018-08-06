Fenerbahçe'de sürpriz transfer hamlesi! Bundesliga ekiplerinden...

Stopere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’nin sürpriz bir isimle dirsek temasında olduğu iddia edildi. Kasım Adams’ın transferinden sonra Hoffenheim’da 4’üncü stoper durumuna gelen Havard Nordtveit. Linnes’in de menajerliğini yapan Norveçli oyuncunun menajeri Jim Solbakken, oyuncuyu daha önce Galatasaray’a da önermişti. Ön libero ve sağ bekte de oynayabilen Nordtveit sezon başında 8 milyon Euro’ya West Ham’dan transfer edilmiş fakat beklentilerin altında kalmıştı.