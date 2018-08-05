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Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Benfica karşısında oynamayacak…

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica ile 7 Ağustos Salı günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye yeni transferi Ayew'den kötü haber geldi. Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sonrasında yapılan tüm idmanları kaçıran Ayew'in, Benfica karşısında yüksek ihtimalle forma giyemeyeceği öğrenildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:31
Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Benfica karşısında oynamayacak…

Fenerbahçe’de Swansea City'den kiralanan Andre Ayew'den gelen haberler Benfica maçı öncesi moralleri bozdu…

Sarı lacivertli formayı ilk kez Cagliari ile oynanan hazırlık maçında giyen Andre Ayew’in yaşadığı sakatlık sonrası yapılan tüm antrenmanları kaçırması sebebiyle Salı günü oynanacak Benfica maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Ayak bileğinde yaşadığı sıkınyı nedeniyle Benfica maçının hazırlıklarına katılamayan 28 yaşındaki oyuncunun son durumu bu akşam yapılacak idmanda belli olacak.

Takıma uyum sürecinde bir de sakatlık yaşayan Ayew’in maç kafilesinde yer alma ihtimali var ancak tecrübeli isim tam anlamıyla hazır olmadığı için oynama ihtimali çok düşük.

Sezon açılışında sakatlanan ve elinde kırık meydana gelen Soldado’nun da ilk 11’de oynama ihtimali zor gözüküyor. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Cocu’nun sakatlıklar sebebiyle hücum hattını nasıl şekillendireceği merak ediliyor.

PORTEKİZ SEFERİ BAŞLIYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Salı günü Portekiz’in Benfica takımıyla yapacağı ilk maç için yarın Lizbon’a gidiyor…

Sarı-lacivertliler, İstanbul’daki son hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenman ile tamamlayacak. Atatürk Havalimanı’ndan yarın 09.00’da Lizbon’a hareket edecek Fenerbahçe kafilesinde, teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30’da basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son antrenmanını ise TSİ 21.00’de maçın oynanacağı Luz Stadı’nda gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, 8 ağustos Çarşamba günü İstanbul’a dönecek.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:31
  1. İstanbul
  2. Andre Ayew
  3. Benfica
  4. Fenerbahçe

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