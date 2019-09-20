Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, dün akşam oynadığı hazırlık maçında Treviso Basket'i 71-58 mağlup ederken Lauvergne sakatlandı.20 Eylül 2019 Cuma 15:45
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon da sakatlanan Lauvergne'in hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı.
İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:
"Oyuncumuz Joffrey Lauvergne, Treviso’daki son taktik idmanımızda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedbir amaçlı olarak dinlendirildi ve takımımızın önümüzdeki günlerde oynayacağı hazırlık maçlarında da forma giymeyecek. Sporcumuzun durumu, Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesi öncesinde değerlendirilecek."
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