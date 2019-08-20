Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 5 hafta... Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses'ın 5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Moses'ın 4 ila 5 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Üst adalesinde kısmi yırtık tespit edilen yıldız futbolcunun tedavisine başlandı. Öte yandan Tolgay Arslan ve Serdar Aziz ise bugünkü rejenerasyon antrenmanında takımla çalışmaya başladığı öğrenildi. Fenerbahçe, dün akşam oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Victor Moses'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Gazişehir Gaziantep maçının 77'nci dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na yerini bırakan Moses'te ön üst adele kısmında yırtık tespit edildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yapılan tetkiklerden sonra Moses'in ön üst adelesinde kısmı yırtık tespit edildi."

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