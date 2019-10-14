Fenerbahçe'de rota tekrardan Kolarov!

FIFA kuralları gereği sözleşmesinin son senesindeki bir oyuncuyla sezon ortasında sözleşme imzalanabiliyor. İşte Fenerbahçe de bu kuraldan faydalanacak.

Rota tekrardan Kolarov

Fenerbahçe ile Kolarov arasındaki sezon öncesi prensip anlaşmasının hala yürürlükte olduğu ve Sırp sol bekin Roma ile sözleşme uzatmadığı gibi başka bir kulüple de görüşmediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Kolarov'a Ocak'ta imza attırıp sezonun bitmesini bekleyecek. Sezonun bitkmesiyle de birlikte dünyaca ünlü Sırp sol bek çubuklu formayı giyerek kameralara poz verecek.

Serie A'da Roma ile 7 maça çıkan Kolarov, bu karşılaşmalarda 3 gol , 1 asiste imza attı. Sırp sol bek formunu aynen koruyor.