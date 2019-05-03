0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Neustadter'e 3 ay sonra forma!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Roman Neustadter 3 ay sonra formasına kavuşuyor.

03 Mayıs 2019 Cuma 19:13
Fenerbahçe'de Neustadter'e 3 ay sonra forma!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kadrodaki eksikler göz çarpıyor. Trabzonspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar ile aynı maçta sarı kart görerek cezalı durumna düşen Martin Skrtel forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ersun Yanal stoper krizini Roman Neustadter ile çözmenin planlarını yapıyor. Alternatifler arasında Mehmet Topal bulunurken Neustadter'in stoperde oynama ihtimali daha yüksek. Tecrübeli hoca Topal'ın defansa çekilmesi durumunda orta sahadaki dengenin bozulmasından çekiniyor. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçına Serdar Aziz-Roman Neustadter ikilisi ile çıkması bekleniyor. 

En son 8 Şubat'ta 1-0 kaybedilen Kayserispor deplasmanında 90 dakika forma giyen Roman, 13 hafta sonra sahaya çıkacak. Ligde bu sezon 20 maçta görev yapan Neustadter, 1 gol attı.

Skorer 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 19:13
  1. Trabzon
  2. Kayseri
  3. HABER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor Caleb Ekuban'ın bonservisini alıyor
    1. Trabzonspor Caleb Ekuban'ın..
    2. Bahtsız yaşlı adam bir günde 2 kaza..
    3. Fenerbahçe'de Neustadter'e 3 ay sonra..
    4. Oktay'dan Tuyan ailesine başsağlığı..
    5. Otogardan Eyüp Sultan'a nasıl gidilir
    6. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    7. "İnovatif ve katma değerli ürün..
    8. Dışişleri'nden NATO'ya sert tepki!
    9. 3 bin 133 ağaç kurul kararıyla..
    10. Gümüşhane’de Engelliler Haftası..
    11. Galatasaray genç futbolcuyu takip ediyor
    12. Başkan Yanmaz mağduriyeti ortadan..
    13. Apartmanda çıkan yangın paniğe neden..
    14. 6 katlı apartmanın çatısı alev alev..
    15. Tatil beldesi Akçakoca’da parklar..
    16. Terim ödül töreni sonrası devreye girdi!
    17. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde..
    18. Belediye ekipleri saha çalışmaları..
    19. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan..
    20. Usta hoca Ersun Yanal kararını verdi
    21. Şirket araçlarının plakasına yazılan..
    22. Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 2 ölü...
    23. Sarıyer'den Eyüp Sultan'a nasıl gidilir
    24. Van’da “Polis Haftası” etkinlikleri..
    25. KPSS için "sıkça sorulan sorular ve..
    26. MHP MYK üyeleri kaza yaptı: 3 yaralı!
    27. Vali Dağlı’dan israftan kaçının çağrısı
    28. Erzurumspor, Bursaspor maçının..
    29. MHP MYK üyeleri Rize'de kaza yaptı: 3..
    30. Şehre indiler! O anlar böyle..
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Yeni partide görev alacak mı? Mehmet Görmez'den açıklama geldi
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    Vurgun, zimmet, hırsızlık, eşcinsel derneklere peşkeş... “PKK’nın Arka Bahçesi”, CHP’nin “Kanka”sı fena götürmüş
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu