Fenerbahçe'de Neustadter'e 3 ay sonra forma! Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Roman Neustadter 3 ay sonra formasına kavuşuyor.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kadrodaki eksikler göz çarpıyor. Trabzonspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar ile aynı maçta sarı kart görerek cezalı durumna düşen Martin Skrtel forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal stoper krizini Roman Neustadter ile çözmenin planlarını yapıyor. Alternatifler arasında Mehmet Topal bulunurken Neustadter'in stoperde oynama ihtimali daha yüksek. Tecrübeli hoca Topal'ın defansa çekilmesi durumunda orta sahadaki dengenin bozulmasından çekiniyor. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçına Serdar Aziz-Roman Neustadter ikilisi ile çıkması bekleniyor.



En son 8 Şubat'ta 1-0 kaybedilen Kayserispor deplasmanında 90 dakika forma giyen Roman, 13 hafta sonra sahaya çıkacak. Ligde bu sezon 20 maçta görev yapan Neustadter, 1 gol attı. Skorer

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