Fenerbahçe’de Nene bilmecesi çözüldü: İmzalar atıldı! Galatasaray maçında sahada olacak mı?
Fenerbahçe camiasında Süper Kupa finali öncesi heyecan dorukta! Başkan Sadettin Saran'ın özel hamlesiyle, Mali Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele eden genç yıldız Dorgeles Nene, dev derbi için İstanbul’a ayak bastı.
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de Dorgeles Nene sürprizi yaşanıyor! Başkan Sadettin Saran, Mali'nin elenmesinin ardından vakit kaybetmeden özel uçak göndererek 23 yaşındaki yıldızı İstanbul'a getirtti. Nene, ayağının tozuyla Galatasaray maçı kadrosuna dahil edildi.
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Başkan Sadettin Saran, Mali'nin Afrika Kupası'na veda etmesinin ardından özel uçakla Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi.
Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, Mali'nin Afrika Kupası'na veda etmesi sonrası özel uçak organize ederek Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi.
23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alındı.
BU SEZON NENE
Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 3 gol - 7 asistlik katkı sağladı.