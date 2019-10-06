Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Fenerbahçe'de sezon başından bu yana iğnelerle sahaya çıkan Nabil Dirar, milli takım arasında ameliyat olacak.

Fenerbahçe’de Nabil Dirar şoku yaşanıyor. Sezon başından beri yaşadığı fıtık sıkıntısı nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan Dirar, milli arada ameliyat olacak. Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla ağrılarından kurtulması beklenen Faslı futbolcunun bu nedenle sahalardan en az 4 hafta uzak kalması bekleniyor. Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev alan Dirar, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı. Öte yandan milli aradan sonra Moses ve Rodrigues de dönecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.