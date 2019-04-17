Fenerbahçe'de Moses şoku! 2 hafta yok Fenerbahçe'de Victor Moses'in kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildi. Nijeryalı oyuncunun 2 hafta oynamayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de kasığında kısmi yırtık bulunan Victor Moses son yapılan antrenmanda yer almadı. Nijeryalı yıldızın sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor. 2 oyuncu takımdan ayrı çalıştı Ayrıca sarı-lacivertlilerde, gribal enfeksiyonu bulunan Eljif Elmas ve sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım da salonda çalıştı.

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