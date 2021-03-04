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Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku
Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku

Fenerbahçe’nin Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın 66. dakikasında Fredy ile girdiği mücadelede yerde kalan Mesut Özil sakatlandı ve sedyeyle oyun alanının dışına alındı. Özil’in ayak bileğinin döndüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 21:25:00 -
Fenerbahçe'de Mesut Özil şoku

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil'in sakatlığının şoku yaşanıyor.Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 66. dakikada Fredy ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.

Ayak bileği döndü

beIN Sports'un haberine göre, 32 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileği döndü. Tedavisinin ardından ayağa kalkmayı deneyen Özil, saha kenarına çıktı ve sedye istendi. Sedyeyle oyundan çıkan Mesut Özil, yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

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