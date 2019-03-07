Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sarı-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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