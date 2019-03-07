0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

07 Mart 2019 Perşembe 16:06
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü lider Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmana sarı-lacivertli futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:06
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "FETÖ'nün ikinci adamı"nın yakınlarının cezası onandı
    1. "FETÖ'nün ikinci adamı"nın..
    2. Kapalıçarşı'da altın
    3. Cahit Berkay’a fahri doktora unvanı
    4. Başsavcılıktan Berna Laçin'in beraat..
    5. Volkan patladı! Yetkililerden uyarı..
    6. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    7. "Yapay resifler, bolluk bereket..
    8. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8..
    9. Elazığ’da ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı..
    10. Altının kilogramı 225 bin 350 liraya..
    11. Milletvekili Ödünç kandil simidi..
    12. İsmet Yıldırım:”Mahallelerin..
    13. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    14. Fahri trafik müfettişliği görev ve..
    15. Türel’den Antalyalı çiftçiye müjdeli..
    16. İl Genel Meclisi son toplantısını yaptı
    17. Kastamonu’da Alacak Sigortaları..
    18. İbn-i Sina’nın İrlanda diline..
    19. Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması
    20. Buteflika'dan "gösterilere sızma..
    21. Yüzlerce taraftar Eren ve Mert için..
    22. AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı,..
    23. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ve..
    24. Döviz kurları
    25. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    26. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    27. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    28. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    29. Vali Baruş’tan patlamada yaralanan..
    30. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı