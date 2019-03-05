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Fenerbahçe’de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25.

05 Mart 2019 Salı 15:01
Fenerbahçe’de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:01
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