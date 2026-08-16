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Spor Fenerbahçe’de Lyon mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe’de Lyon mesaisi başladı

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Fenerbahçe’de Lyon mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Salı günü sahasında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. Gençlerbirliği maçında 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, günü yenilenme ile tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçında 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, günü yenilenme ile tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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