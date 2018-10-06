Fenerbahçe'de liste kabarık! İkinci operasyon geliyor

Süper Lig'de ve Avrupa'da kötü günler geçiren Fenerbahçe'de Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun aldığı karar doğrultusunda takımda olması istenmeyen Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı.

TAKIMDAKİ UYUMU BOZDUKLARI İÇİN KADRO DIŞI KALDILAR

Comolli ve Cocu tarafından başkan Ali Koç'a sunulan rapor doğrultusunda takımdaki uyumu bozduğu ve istenilen çalışmayı yapmadıkları belirtilen futbolcuların uzaklaştırılmaları istendi. Başkan Ali Koç'un gerekli işlemlerin yapılmasını söylemesi üzerine oyuncular takımdan uzaklaştırıldı.

DEVRE ARASI YOLCULAR

Cocu'nun oyun sistemine uymadıkları ve takımdaki ahengi bozdukları gerekçesi ile süresiz kadro dışı bırakılan Volkan, Aatif ve Dirar'ın Dereağzı'nda altyapı takımı ile çalışmalarını sürdüreceği, devre arasında ise kendilerinden başka takım bulmaları istendiği öğrenildi.

İKİNCİ OPERASYON YOLDA

Öte yandan sarı lacivertli ekipte Cocu ile arasında sorun bulunan başka isimlerin de önümüzdeki günlerde aynı şekilde kadro dışı bırakılması ve devre arasında bu oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor.

''BU SAFHADA KONUŞMAK YAKIŞMAZ''

Kadro dışı bırakılmasıyla ilgili ilk kez konuşan Volkan Demirel, ''Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana bu safhada konuşmak yakışmaz yaşadıklarımı ben bilirim.'' ifadelerini kullandı.