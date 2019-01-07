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Fenerbahçe'de Kudret Oben'e profesyonel sözleşme

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:58
Fenerbahçe'de Kudret Oben'e profesyonel sözleşme

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, genç futbolcusu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol altyapısında yer alan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

Açıklamada, orta saha oyuncusunun imza töreninde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli'nin de yer aldığı ifade edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:58
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Kudret Oben Saraçoğlu
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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