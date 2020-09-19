Fenerbahçe'de koronavirüs test sonuçları açıklandı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Türkiye genelinde yayılmaya devam ediyor. Siyaset, iş ve spor camiasından da peş peşe koronavirüse yakalanan isimler tedirginliğe neden oluyor.

En son dört klasman hakem ile iki klasman yardımcı hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanırken, söz konusu hakemlerin isimleri gizli tutuldu.

Alt liglerden de koronavirüse yakalanan oyuncu ve kulüp çalışanları nedeniyle, takımlar koronavirüs testlerini aksatmıyor.

Son olarak Fenerbahçe, Samandıra Can Bartu Tesislerinde tüm takıma, teknik heyete ve idari çalışanlara yeni tip koronavirüs testi yapıldı.

Haber365 Fenerbahçe Muhabiri Talha Arslan’ın aktardığına göre, takımda görevli herkese yapılan Kovid-19 test sonucu negatif çıktı.