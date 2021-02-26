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Spor Fenerbahçe'de kilit isim Trabzon maçında da yok
Spor

Fenerbahçe'de kilit isim Trabzon maçında da yok

Fenerbahçe'nin yokluğunu hissettiği orta sahanın kilit ismi Gustavo'nun Trabzonspor maçında da forma giymemesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 08:29:00 -
Fenerbahçe'de kilit isim Trabzon maçında da yok

Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, beklendiği gibi dünkü antrenmanda da takımdan ayrı, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Böylece Luiz Gustavo’nun Trabzonspor maçında kadroya alınması yönünde umutlar neredeyse tamamen tükendi. Filip Novak’ın dünkü idmanın tamamında takımla çalışması, yüzleri güldürdü.

Samatta ile Sadık ise bel ağrıları nedeniyle antrenmana katılmadı. Ancak iki oyuncunun dinlendirildiği, durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.

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