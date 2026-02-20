Fenerbahçe'de kaptan şoku! Milan Skriniar sakatlandı!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu Nottingham Forest mücadelesinden galibiyet bekleyen Fenerbahçe camiası, gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-lacivertli ekibin savunmadaki kalesi ve takım kaptanı Milan Skriniar, İngiliz ekibiyle oynanan play-off turu ilk maçında talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.
Fenerbahçe’nin Slovakyalı savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan Milan Skriniar'ın sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar’ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.