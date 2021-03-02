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Spor Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin için bomba karar
Spor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin için bomba karar

Takım içinde hiyerarşiyi bozduğu ve sinirli yapısıyla Fenerbahçeli futbolcuların oyununu olumsuz etkilediği nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Caner Erkin, Teknik Direktör Erol Bulut'a da tepki gösterince kadro dışı kaldı. Caner'in hafta sonuna kadar takımdan ayrı çalışacağı ve önümüzdeki Antalyaspor maçı ile sonraki hafta oynanacak olan Konyaspor maçlarında da forma giymeyeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 16:25:00 -
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin için bomba karar

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında eknik direktör Erol Bulut'un kararıyla kadroya alınmayan tecrübeli sol bek Caner Erkin hakkında karar verildi.

Sarı Lacivertliler'de teknik heyet, tecrübeli futbolcunun hafta sonuna kadar özel programla takımdan ayrı çalışmasına karar verdi. Ayrıca Caner Erkin Antalyaspor ile Konyaspor maçında sahada olmayacak.

Caner Erkin’in durumu Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrasında netlik kazanacak.

Süper Lig’in 28’inci haftasında perşembe günü sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idmana Caner Erkin katılmadı.

Kaynak: Fanatik

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