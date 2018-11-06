0553 313 94 23
impression

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'e Süper Lig ekibi talip oldu!

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'e talip oldu.

06 Kasım 2018 Salı 12:21
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'e Süper Lig ekibi talip oldu!

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama ağabeyimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi.

Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer Fenerbahçe olur" cevabı verdiği gelen haberler arasında.

Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:21
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe
  3. Rizespor
  4. Çaykur Rizespor
  5. Okan Buruk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE televizyonunda skandal! TSK'nın operasyon görüntülerini çaldılar
    1. BAE televizyonunda skandal! TSK'nın..
    2. Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna..
    3. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    4. Türk futbolcu kriz çıkardı! "Maaşımı..
    5. PKK’nın petrol korsanlığı bitecek!
    6. Kıdem tazminatı nasıl alınır?
    7. İşgal devleti İsrail 19 Filistinliyi..
    8. Türkiye Avrupa hava trafiğine en fazla..
    9. TSK'nın bel kemiğine özel eğitim!
    10. İran'dan yaptırım açıklaması: ABD'yi..
    11. Polis denetimi artırdı, esnaf kızdı!..
    12. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan..
    13. Mahkemeden eski krala babalık testi..
    14. ÖSO, Fırat’ın doğusuna hazırlanıyor
    15. 'Cinlerle yaşıyorum' dedi, mesaj..
    16. ASELSAN'dan kritik hamle!
    17. CHP, 150 yeni adayı haftaya açıklayacak
    18. Suudi Arabistan gizli tutmuş! Halen 45..
    19. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda..
    20. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Adil Kullanım Kotası (AKN) 2019'da kaldırılıyor