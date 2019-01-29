Fenerbahçe'de İslam Slimani La Liga yolcusu! Real Betis talip oldu
Fenerbahçe'de gönderilmesine kesin gözüyle bakılan İslam Slimani'ye La Liga ekibi Real Betis talip oldu.29 Ocak 2019 Salı 12:25
Yeniakit.com.tr- Fenerbahçe'de hayal kırıklığına neden olan İslam Slimani La Liga ekibi Real Betis'e transfer olabilir.
Betis sportif direktörü Serra Ferrer, Bundesliga ekibi Bayern Leverkusen'de forma giyen Lucas transferi olumsuz sonuçlanırsa rotayı Slimani'ye çevireceği kaydeldi.
Cezayirli golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkarken 4 kez de fileleri havalandırdı.
Kaynak:Yeniakit.com.tr
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