Fenerbahçe'de İslam Slimani La Liga yolcusu! Real Betis talip oldu Fenerbahçe'de gönderilmesine kesin gözüyle bakılan İslam Slimani'ye La Liga ekibi Real Betis talip oldu.

Yeniakit.com.tr- Fenerbahçe'de hayal kırıklığına neden olan İslam Slimani La Liga ekibi Real Betis'e transfer olabilir. Betis sportif direktörü Serra Ferrer, Bundesliga ekibi Bayern Leverkusen'de forma giyen Lucas transferi olumsuz sonuçlanırsa rotayı Slimani'ye çevireceği kaydeldi. Cezayirli golcü bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkarken 4 kez de fileleri havalandırdı. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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