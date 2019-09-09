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Fenerbahçe'de Isla ve Moses geri dönüyor

Milli arada eksik kadro ile çalışan Fenerbahçe'de yıldızlardan müjdeli haber geldi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
Fenerbahçe'de Isla ve Moses geri dönüyor

Süper Lig'e verilen milli aradan en çok faydalanan kulüplerden biri de Fenerbahçe oldu. Çalışmalarını tam gaz sürdüren Sarı-Lacivertliler, kendi ülkelerinin milli takımlarına giden ve halen sakatlığı devam eden oyuncularının sayısının çok fazla olması nedeniyle birçok sıkıntı bulunuyordu.

Ancak 12 günlük tatilde Kanarya'nın 2 yıldızının geri dönmesi bekleniyor.

Uyluğunda yırtık bulunan ve yaklaşık 1.5 aydır sahalardan uzak kalan sağ bek Mauricio İsla ile aynı sebepten dolayı ilk haftada oynanan Gazişehir maçında sakatlanan sağ kanat Victor Moses'ın tedavilerinin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

ŞANS VERİLMESİ HALİNDE...

Bu doğrultuda iki yıldız oyuncunun da takıma verilen bir günlük iznin ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi. İsla ile Moses, şans verilmesi halinde milli ara dönüşünde 16 Eylül'de gerçekleşecek olan Alanyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
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