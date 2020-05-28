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Spor

Fenerbahçe’de Isla kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe Yönetimi, maddi kaynaklı problemler nedeniyle Şilili savunmacı Mauricio Isla’yı Riva kampı kadrosuna almayarak, kadro dışı bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:07:47 -
Fenerbahçe’de Isla kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe Yönetimi, maddi kaynaklı problemler nedeniyle Şilili savunmacı Mauricio Isla’yı Riva kampı kadrosuna almayarak, kadro dışı bıraktı.


Fenerbahçe’de Mauricio Isla depremi yaşanıyor. Geçtiğimiz ay ailesi ile birlikte Şili’ye giden ve Türkiye’ye döndüğünde karantinaya giren Isla, Süper Lig’de kalan 8 haftalık periyot için Riva’da yapılan kamp kadrosuna dahil edilmedi. Haziran ayında sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bitecek olan Isla’nın, yönetim ile yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı ve bu süre zarfında da yaşadığı maddi anlaşmazlıklar nedeniyle kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Fenerbahçe kulübünün, Şilili savunmacı hakkında resmi bir açıklama yapması beklenirken, sarı-lacivertli takımda Süper Lig’de kalan 8 haftalık dönemde, sağbek pozisyonunda Dirar ve Murat Sağlam’ın görev alması bekleniyor.

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