Fenerbahçe'de ilk aday Ümit Özat!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Fenerbahçe, Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla yenilmesinin ardından teknik patron Phillip Cocu ile bağlarını koparan sarı lacivertli ekipte teknik direktör arayışları devam ediyor.

YERLİ ADAY ÜZERİNDE DURULACAK!

Kötü gidişat sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile yollarını ayıran Ali Koç sezon sonuna kadar ligi tanıyan yerli hocalara yöneleceği belirtildi. Fenerbahçe kurmaylarının ilk hedefinde eski futbolcularından Ümit Özat olduğu iddia edildi.

Ümit Özat son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Öte yandan bir diğer yerli hoca adayının da Kemal Özdeş olduğu öğrenildi.

Ümit Özat'ın teknik direktörülük kariyeri ise şöyle;

2009-2010: Ankaragücü (yardımcı antrenör)

2010-2011: Ankaragücü

2012: Manisaspor

2014-2015: Elazığspor

2015: Boluspor

2015: Samsunspor

2016: Mersin İdman Yurdu

2016-17: Gençlerbirliği

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR