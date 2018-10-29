Fenerbahçe'de ilk aday Ümit Özat!
Fenerbahçe'de, Phillip Cocu'nun takımdan gönderilmesinin ardından teknik adam arayışlarını sürüyor29 Ekim 2018 Pazartesi 02:05
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Fenerbahçe, Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla yenilmesinin ardından teknik patron Phillip Cocu ile bağlarını koparan sarı lacivertli ekipte teknik direktör arayışları devam ediyor.
YERLİ ADAY ÜZERİNDE DURULACAK!
Kötü gidişat sonrası Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile yollarını ayıran Ali Koç sezon sonuna kadar ligi tanıyan yerli hocalara yöneleceği belirtildi. Fenerbahçe kurmaylarının ilk hedefinde eski futbolcularından Ümit Özat olduğu iddia edildi.
Ümit Özat son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Öte yandan bir diğer yerli hoca adayının da Kemal Özdeş olduğu öğrenildi.
Ümit Özat'ın teknik direktörülük kariyeri ise şöyle;
2009-2010: Ankaragücü (yardımcı antrenör)
2010-2011: Ankaragücü
2012: Manisaspor
2014-2015: Elazığspor
2015: Boluspor
2015: Samsunspor
2016: Mersin İdman Yurdu
2016-17: Gençlerbirliği
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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