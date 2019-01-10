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Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları

10 Ocak 2019 Perşembe 14:48
Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'da kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın tam sahada dönüşümlü pas ve hücum organizasyonlarının ardından tamamlandığı aktarıldı. Antrenmanda, 21 yaş altı futbol takımının da yer aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:48
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