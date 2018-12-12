Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi! Her konuda anlaşmaya varıldı

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak 17. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de takımın başına artık Ersun Yanal'ın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı Lacivertli kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama gelmezken Ersun Yanal süreçle ilgili sessizliğini bozdu.

Yakın dostlarıyla Fenerbahçe'deki transfer sürecini paylaşan Yanal'ın çok özel sözleri ortaya çıktı.

'Sorun yok'

Yanal, "Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yaptık. Sorun yok. Başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptık, takımla ilgili fikir alıverişinde bulunduk. Şu an takımın bir teknik direktörü var ve bu ortamda takımın başına geçmek etik değil. Taraftarın bana karşı sevgisi çok büyük. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ama mutlaka takviye yapılmalı" dedi.

'Anlaştık ama...'

Dostları ile sohbet eden Yanal "Fenerbahçe ile anlaştığını ama hoca sorununun çözülmesini beklediğini" ifade etti.