THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi! Her konuda anlaşmaya varıldı

Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe'de, taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal, Fenerbahçe ile her konuda anlaştığını açıkladı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:30
Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi! Her konuda anlaşmaya varıldı

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak 17. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de takımın başına artık Ersun Yanal'ın getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı Lacivertli kulüpten konuyla ilgili resmi açıklama gelmezken Ersun Yanal süreçle ilgili sessizliğini bozdu.

Yakın dostlarıyla Fenerbahçe'deki transfer sürecini paylaşan Yanal'ın çok özel sözleri ortaya çıktı.

'Sorun yok'

Yanal, "Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yaptık. Sorun yok. Başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptık, takımla ilgili fikir alıverişinde bulunduk. Şu an takımın bir teknik direktörü var ve bu ortamda takımın başına geçmek etik değil. Taraftarın bana karşı sevgisi çok büyük. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil ama mutlaka takviye yapılmalı" dedi.

'Anlaştık ama...'

Dostları ile sohbet eden Yanal "Fenerbahçe ile anlaştığını ama hoca sorununun çözülmesini beklediğini" ifade etti.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:30
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Süper Lig
  4. Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 50 dk önce
    Katagulle olmazsa FB DÜŞER, Ersun da kurtaramaz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hakikat tapuda ortaya çıktı: Komşusunun evinde oturuyor
  1. Hakikat tapuda ortaya çıktı:..
  2. Brüksel'de 28 liderin katılımıyla..
  3. Milli helikopter Gökbey'in özellikleri
  4. Türkiye "kilogram"daki değişikliğe hazır
  5. İran ABD'nin o iddialarını doğruladı!
  6. "Filistin uzlaşısından çok uzak bir..
  7. Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna..
  8. 'Seçim kolisi' iddialarına yalanlama..
  9. Romatizmal artrit hanımların kabusu
  10. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
  11. Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
  12. Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
  13. Çapa makinesine bacağını kaptıran..
  14. HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
  15. Banyoda şofbenden zehirlenen çift, yan..
  16. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
  17. Denizde mahsur kalan düzensiz..
  18. SP Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücret..
  19. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım..
  20. Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu
O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

Günün Karikatürü

12 Aralık 2018
Türkiye orada askeri üs kurabilir
Türkiye orada askeri üs kurabilir
CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?