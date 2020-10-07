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Spor Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:53:30 -
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen ve bir bölümü basına açık olan antrenmana, sakatlığı bulunan yeni transfer Diego Perotti katılmadı.

Sarı-lacivertlilerde Perotti dışında milli takımlarda bulunan yeni transfer Dimitris Pelkas ile Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta ve Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı.

Basına açık bölümde ısınma, 5'e 2 ve dar alanda pas organizasyonları yapan sarı-lacivertlilerin, basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Sarı-lacivertliler, 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.

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