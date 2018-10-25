Fenerbahçe'de hataya yer yok! Muhtemel 11'ler
Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak.25 Ekim 2018 Perşembe 09:58
Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki ev sahibi ekip ise grupta puanla tanışamadı.
Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik isim bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin isimleri ise UEFA kadrosunda yer almıyor.
ANDERLECHT - FENERBAHÇE
STAT: Constant Vanden Stock
SAAT: 19.55
HAKEM: Georgi Kabakov
YAYIN: beIN Sports 1
MUHTEMEL 11'LER
ANDERLECHT: Didillon, Lawrence, Bornauw, Sanneh, Najar, Gerkens, Kums, Trebel,, Bakkali, Diamata, Amuzu.
TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Ayew, Benzia, Eljif, Slimani.
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
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