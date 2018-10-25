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Fenerbahçe'de hataya yer yok! Muhtemel 11'ler

Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika'nın Anderlecht takımıyla karşılaşacak.

25 Ekim 2018 Perşembe 09:58
Fenerbahçe'de hataya yer yok! Muhtemel 11'ler

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki ev sahibi ekip ise grupta puanla tanışamadı.

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik isim bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin isimleri ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE

STAT: Constant Vanden Stock
SAAT: 19.55
HAKEM: Georgi Kabakov
YAYIN: beIN Sports 1

MUHTEMEL 11'LER

ANDERLECHT: Didillon, Lawrence, Bornauw, Sanneh, Najar, Gerkens, Kums, Trebel,, Bakkali, Diamata, Amuzu.
TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Ayew, Benzia, Eljif, Slimani.
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:58
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