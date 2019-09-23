0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşme sevinci

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, takımla antrenmanlara çıktı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 22:06
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşme sevinci

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, takımla antrenmanlara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi.

2 ay sonra takımla çalıştı

Almanya'da düzenlenen hazırlık turnuvası Audi Kupası'nda 30 Temmuz'da oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali, yaklaşık 2 ay sonra takımla çalıştı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Mauricio Isla da takımla antrenmanda yer aldı. Isla ve Moses, geçen hafta antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 22:06
  1. Fenerbahçe
  2. Hasan Ali Kaldırım
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Keşmir konusunda ara buluculukyapma sözü
    1. Trump'tan Keşmir konusunda ara..
    2. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın..
    3. Beşiktaş sahasında yenilmezliğini..
    4. Kan sulandıran yiyecekler nelerdir?..
    5. Sivasspor Trabzonspor maçı kaç kaç..
    6. Hukukçuları ikiye bölen rezalet: Para..
    7. Kıl kurdu nedir? Kıl kurdunun..
    8. Hibiskus çayının faydalarınelerdir?..
    9. Orkide nasıl sulanır?
    10. Çin'in soykırım kampları ilk kez bu..
    11. Putin'den Gürcistan'dan bağımsızlığını..
    12. BM Dünya Gençlik Meclisleri Birliği..
    13. Hazine ve Maliye Bakanlığı: IMF..
    14. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan BM'de..
    15. Başkan Erdoğan Belçika Başbakanı..
    16. 'İYİ Parti ile dirsek temasım olmadı'
    17. Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş..
    18. Siyah nokta nasıl temizlenir? Siyah..
    19. Almanya Başbakanı Angela Merkel:..
    20. Mardin'de kalem şeklinde 8 kimyasal..
    21. İfşa oldular: Terör devleti İsrail..
    22. Trump'tan İklim Zirvesi'ne..
    23. Kariyer İBB İstanbul iş ilanları..
    24. Erdoğan ABD'de Yahudi kuruluş..
    25. Kültür AŞ'de sendika baskısı!
    26. Trump İklim Zirvesi'nde sürpriz yaptı
    27. İBB iş başvuruları İBB kariyer iş..
    28. Başkan Erdoğan, Belçika Başbakanı'nı..
    29. Sadullah Ergin FETÖ tutuklusunu öve..
    30. Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun..
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Damadını kına gecesinde öldürmek için plan yapmış
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran oldum"
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü