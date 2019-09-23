Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın iyileşme sevinci Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, takımla antrenmanlara çıktı.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, takımla antrenmanlara başladı. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinin hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım'dan iyi haber geldi. 2 ay sonra takımla çalıştı Almanya'da düzenlenen hazırlık turnuvası Audi Kupası'nda 30 Temmuz'da oynanan Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali, yaklaşık 2 ay sonra takımla çalıştı. Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses ve Mauricio Isla da takımla antrenmanda yer aldı. Isla ve Moses, geçen hafta antrenmanların ilk bölümünde takımla çalışmıştı.

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