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Spor Fenerbahçe'de hareketli saatler! Aziz Yıldırım'dan flaş karar
Spor

Fenerbahçe'de hareketli saatler! Aziz Yıldırım'dan flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-06-23 10:33:00 -
Fenerbahçe'de hareketli saatler! Aziz Yıldırım'dan flaş karar

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım bugün 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Aziz Yıldırım bugün 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Mali genel kurul öncesi halefi Ali Koç'a güven tazelemesi için olağanüstü genel kurula gitme çağrısı yapan ve mevcut başkanın "Ya aday olun ya da başımızdan çekilin" sözlerinin hedefi olan Yıldırım'ın Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel'de hem bu sözlere yanıt vermesi hem de gündemi değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanının toplantısına yoğun bir katılım olacağı düşünülüyor.

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