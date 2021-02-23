Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'nin bu hafta takıma katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Sarı lacivertli takım, Gustavo'dan yoksun çıktığı 4 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı.

Fenerbahçe’de Gustavo ve İrfan Can ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe’de sakat oyuncuların eksikliği oldukça fazla hissediliyor. Sağlık heyeti, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci'yi Trabzonspor derbisine yetiştirmek için çalışmalara başladı. İki futbolcunun da bu hafta takıma katılacağı bekleniyor.

Fenerbahçe, Süper Lig’de 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun forma giymediği Galatasaray ve Göztepe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Medipol Başakşehir maçlarında mağlubiyet aldı. Ligde sadece Fatih Karagümrük karşısında galip gelebilen sarı lacivertli ekibi eksik oyuncuların eksikliği oldukça olumsuz etkiledi.

Erol Bulut'un ekibi, pazar gününden itibaren yoğun maç takvimine gireceği görülüyor.

Fenerbahçe, 9 gün içinde Trabzonspor, Fraport Tav Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'la kozlarını paylaşacak.