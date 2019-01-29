Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları başladı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Salonda egzersiz hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı aktarıldı. Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 top kapmanın ardından pas yaparak sürdürdükleri idmanı, 21 yaş altı futbol takımının da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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