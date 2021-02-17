Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Gruplar halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdüğü ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Fenerbahçe, yarın 15.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.