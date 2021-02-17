  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 21:15:00 -
Fenerbahçe'de Göztepe maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Gruplar halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdüğü ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın 15.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu'dan Gara üzerinden istismar siyaseti!
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'dan Gara üzerinden istismar siyaseti!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gara operasyonu üzerinden istismar siyaseti yaparak, operasyonun başarısız olduğunu söyledi...
Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı
Gündem

Terör eyleminden Boğaziçi gösterilerine! Yakalanınca zırlamaya başladı

HDP üyesi Mazlum Gök'ün terör örgütü PKK adına sokak eylemlerine katıldığı belirlendi. Aynı zamanda Gök'ün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki azınl..
Türk SİHA'lar sahadan silmişti! Rusya'da canlı yayına çıkardılar
Dünya

Türk SİHA'lar sahadan silmişti! Rusya'da canlı yayına çıkardılar

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2'lerin sahadan sildiği Rus hava savunma sisteminin görüntülerini, resmi televizyon canlı yay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay