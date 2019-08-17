Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada aktif dinlenme çalışmalarıyla idman sona erdi. Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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