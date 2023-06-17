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Spor Fenerbahçe’de flaş gelişme! Uğur Dündar istifa etti
Spor

Fenerbahçe’de flaş gelişme! Uğur Dündar istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-06-17 15:34:00 -
Fenerbahçe’de flaş gelişme! Uğur Dündar istifa etti

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, görevini bıraktığını açıkladı.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında kongre üyesi Mehmet Seyfettin Gürel'in yaptığı konuşma büyük tepki çekti.

Kürsüye çıkan Gürel yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

Uğur Dündar görevini bırakmayacaksın. Ali Koç, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan buradan gitmeyeceksin. Kimse sana burada operasyon çekemez. Fenerbahçe Spor Kulübü, Ali Koç'a haksızlık ediyor. Daha önce de Aziz Yıldırım'a Ali Şen'e haksızlık ettik. Arkadaşlar olayın farkında değilsiniz."

Bu sözleri sonrası salonda büyük bir uğultu yükseldi. Salondaki uğultular yükselince Gürel, konuşmasının tamamını yapamadan teşekkür ederek kürsüden indi.

Öte yandan Uğur Dündar ise salonda sık sık protesto edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu konuşmanın ardından da Divan Kurulu Başkanı Dündar, hem salonda hem de sosyal medyada "Fenerbahçe'yi siyasete karıştırma. Burası CHP'nin gençlik kolları değil." şeklinde eleştiriler geldi.

Uğur Dündar canlı yayınlanan kongrede açıklama yapmak yerine yerine şu tweet'le görevi bıraktığını duyurdu:

Hayat felsefem hep onurlu yaşamak, çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da Cumhuriyetin Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım, bedeli neyse ödeyeceğim.

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