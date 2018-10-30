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Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim affediliyor

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Volkan Demirel'in affedileceği iddia edildi.

30 Ekim 2018 Salı 14:46
Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim affediliyor

Fenerbahçe'de flaş Volkan Demirel gelişmesi yaşanıyor. Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'i affedileceği öne sürüldü.

Sarı Lacivertliler yaşanan krizden çıkmak için, özellikle derbi öncesinde eski kaptanını devreye sokmaya planladığı iddia edildi.

FB TV'de çıktığı "Camiaya sesleniş" programında Volkan'ın kadro dışı kaldığını açıklayan ve birçok önemli açıklama yapan Ali Koç, "Volkan'dan takımı toparlamasını, sorunların aşılmasında yardımcı olmasını istemiştik ama bu konuda başarılı olamadı" demişti.

Özür dilemeye hazır

Koç özür dilemesi halinde Volkan'ın affedilebileceğini de belirtmişti.

Tecrübeli ismin de yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduğu hatta ders aldığı ve başkan Ali Koç'la konuşarak özür dilemeye hazır olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı üzere 38 yaşındaki file bekçisi konuyla ilgili özür dilemeye hazır olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:46
  1. Fenerbahçe
  2. Volkan Demirel

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