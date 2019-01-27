Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları27 Ocak 2019 Pazar 21:38
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.
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