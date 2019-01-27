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Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

27 Ocak 2019 Pazar 21:38
Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.


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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 21:38
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