Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan sonra Emre Belözoğlu bombası!

yeniakit.com.tr- Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştığını resmen duyurdu. Ersun Yanal'ın takıma katılmasının ardından Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Emre Belözoğlu içinde girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın başkan Ali Koç'a istediği oyuncular belirlendi. Yanal'ın eski öğrencisi şimdilerde ise Medipol Başakşehir'de top koşturan Emre Belözoğlu'nun transfer edilmesi için yönetime istekte bulunduğu iddia edildi. Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu'na 6 aylık bir teklifte bulunacağı ve jubilesini Fenerbahçe'de yapması için olanak sunacağı belirtildi.

Emre Belözoğlu'nun transferi için son kararı Medipol Başakşehir teknik patronu Abdullah Avcı verecek.

Kaynak:Yeniakit.com.tr