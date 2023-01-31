Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku! O teklif için net konuştu...

Son günlerde transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, Samet Akaydın ve Oosterwolde transferlerinde mutlu sona ulaşırken, Sarı-Lacivertli ekipte beklenmedik bir gelişme yaşandı. Attığı gollerle takımını sırtlayan ve sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesi bitecek olan Ekvadorlu golcü Enner Valencia hakkında çıkan transfer iddiaları üzerine konuşurken, o sözleri herkesi şaşırttı.

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-Lacivertli ekip Samet Akaydın ve Oosterwolde isimlerini kadrosuna katarak eksik mevkilerini güçlendiren Fenerbahçe'de bazı isimler için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Jesus yönetiminde şu ana kadar çıktığı 20 maçta 44 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın 4 puan gerisinden zirveyi takip ederken, alınan galibiyetlerde en büyük paylardan biri de Ekvadorlu golcü Enner Valencia'nın... Son oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan Kasımpaşa maçında attığı 4 golle takımı sırtlayan Valencia, attığı 19 golle gol krallığında zirvede otururken birçok Avrupa devinin de dikkatini çekmeyi başarmış durumda.

Bu kulüplerden biri de İspanyol devi Barcelona... Son günlerde Katalan ekibi için birçok isim ortaya atılırken, bunlardan biri de Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia olmuştu. 33 yaşındaki golcünün ismi Barcelona ile anılırken, konuyla alakalı olarak Valencia ilk kez konuştu.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Enner Valencia, Barcelona haberlerini gördüğünü ve inanamadığını açıkladı.

Ekvadorlu futbolcu, "Sosyal medyada haberleri görünce benimle dalga geçiyorlar sandım. 'Bir tür şaka herhalde' dedim. Sonra haberi her yerde görmeye başladım." dedi.

Açıklamalarına devam eden Enner Valencia "Barcelona gibi bir kulübün radarına girmişseniz işinizi düzgün yapıyorsunuz demektir. Bu tip kulüplerin radarına girmek kolay bir iş değil." ifadelerini kullandı.

"KİM REDDEDEBİLİR!"

Barcelona'dan teklif gelmesi halinde geri çeviremeyeceğini söyleyen Enner Valencia "Diyelim ki ilgi doğru ve Barcelona'dan teklif geldi... Barcelona'yı kim reddebilir ki!" açıklamasını yaptı.