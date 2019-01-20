Fenerbahçe'de Emre Mor sesleri!
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'a çevirdi.20 Ocak 2019 Pazar 11:26
Kanat oyuncusu transfer etmek için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe, Celta Vigo’da kadro dışı kalan milli yıldızEmre Mor için devreye girdi. Bir süredir genç futbolcu için çalışma yürüttüğü ortaya çıkan Sarı-Lacivertliler, İspanyol kulübüne, “Satın alma opsiyonlu kiralık” sözleşme teklifinde bulundu. İspanya’da tutunamayan Emre Mor’un Süper Lig’e gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Baş aşağı yuvarlanan kariyerini yeniden ayağa kaldırmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım’ın vazgeçilmezi olmak için F.Bahçe’yi bir fırsat olarak görüyor.
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