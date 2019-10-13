Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu şoku! İşte oynayamayacağı kritik maçlar A Milli Takım’ın Arnavutluk ile oynadığı maçta kaburgasından yaralanan Emre Belözoğlu Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak.

A Milli Takım’ın Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlananEmre Belözoğlu’nun sol kaburgasında kırık tespit edildi. Fransa karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavisine A Milli Takım kampında devam edecek. 1 ila 2 ay arasında sahalardan uzak kalması beklenen Emre, Fenerbahçe’nin Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında kesin olarak oynamayacak. Bu arada Arnavutluk maçında sakatlanan futbolculardan Mahmut’un sağ ayak bileğinde, Kaan’ın ise patella tendonunda sorun olduğu açıklandı. İki oyuncunun Fransa karşısında büyük olasılıkla forma giymeleri bekleniyor.

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