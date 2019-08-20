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Fenerbahçe'de durmak yok

Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

20 Ağustos 2019 Salı 14:19
Fenerbahçe'de durmak yok


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi.

Sarı-lacivertli takım, ligin 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:19
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