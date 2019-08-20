Fenerbahçe'de durmak yok Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe'de gözler Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takım, ligin 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gazişehir Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı belirtildi. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.