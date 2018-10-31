Fenerbahçe'de Daum sesleri!

Sarı-lacivertlilerde birçok isim masaya yatırılırken, bunların arasında geçmişte iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam Christoph Daum'un da ismi gündeme geldi. Son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Alman teknik adam, 1 yıldır boşta. Spor Arena'nın haberine göre, Türkiye Ligi'ni çok iyi bilen Daum, önemli bir seçenek olarak masada duruyor.

Romanya'da olta attılar

Son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Christoph Daum, Romanya'da bir gazetecinin hışmına uğradı. Bir gazete için "Gitsinler balık tutsunlar" diyen Alman çalıştırıcıya gazeteci olta attı. Ortaya enteresan görüntüler çıktı. Deneyimli teknik adam olay karşısında fevri bir tavırda bulunmayarak açıklamalarına devam etti.

En başarılı 2'nci teknik adam

Teknik direktörlük kariyeri düşüşte olan Daum, 2011'de küme düşen Frankfurt takımının başındaydı. Öte yandan deneyimli teknik adam Fenerbahçe tarihinin en başarılı teknik adamları arasında bulunuyor. Daum, Vitor Pereira'nın ardından, kulübün en başarılı 2'nci hocası olarak gösteriliyor.