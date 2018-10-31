0553 313 94 23
impression

Fenerbahçe'de Daum sesleri!

Fenerbahçe'de Philip Cocu'nun gönderilmesiyle birlikte boşalan hocalık koltuğu için, kulübün eski çalıştırıcısı Christoph Daum'un ismi de gündeme geldi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:19
Fenerbahçe'de Daum sesleri!

Sarı-lacivertlilerde birçok isim masaya yatırılırken, bunların arasında geçmişte iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik adam Christoph Daum'un da ismi gündeme geldi. Son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Alman teknik adam, 1 yıldır boşta. Spor Arena'nın haberine göre, Türkiye Ligi'ni çok iyi bilen Daum, önemli bir seçenek olarak masada duruyor.

Romanya'da olta attılar

Son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Christoph Daum, Romanya'da bir gazetecinin hışmına uğradı. Bir gazete için "Gitsinler balık tutsunlar" diyen Alman çalıştırıcıya gazeteci olta attı. Ortaya enteresan görüntüler çıktı. Deneyimli teknik adam olay karşısında fevri bir tavırda bulunmayarak açıklamalarına devam etti.

En başarılı 2'nci teknik adam

Teknik direktörlük kariyeri düşüşte olan Daum, 2011'de küme düşen Frankfurt takımının başındaydı. Öte yandan deneyimli teknik adam Fenerbahçe tarihinin en başarılı teknik adamları arasında bulunuyor. Daum, Vitor Pereira'nın ardından, kulübün en başarılı 2'nci hocası olarak gösteriliyor. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:19
  1. Christoph Daum
  2. Fenerbahçe
  3. Vitor Pereira
  4. Philip Cocu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan kritik açıklama! 'Çin ve Rusya, İran'ı, ABD'ye karşı pazarlık kozu olarak görüyor'
    1. İran'dan kritik açıklama! 'Çin ve..
    2. Kadınlarda sıcak basması
    3. Eren Erdem Mahkeme başkanının sorusuna..
    4. Rusya'daki 'patlama' terör saldırısı..
    5. FETÖ elebaşısı, Külünk’ü hedef gösterdi
    6. Havalimanı tartışmasına çarpıcı yorum!..
    7. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    8. 'Heykel' medyasının mescid rahatsızlığı!
    9. Bir gömleği ütülemek meğer ne..
    10. Vatan gazetesi kapanıyor! Yarın son..
    11. Sapık İsrail’in istismar karnesi
    12. Bu boncuk değil üzüm!
    13. Ehliyetsiz sürücü ve polis arasında..
    14. Hem çarptı hem de azarladı! İnanılmaz..
    15. Terörle mücadele başarısız olsun diye..
    16. Bankada dehşet anları! Parası..
    17. İran'dan o iddialara yalanlama geldi
    18. Rusya'da devlet binasına bombalı..
    19. TSK Fırat'ın doğusunu vurdu: Ölüler var
    20. Murat Başoğlu salıverildi... Arka..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur