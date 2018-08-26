THY - Trabzon
0553 313 94 23

Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen gönder'

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Malatyaspor'a yenilen Fenerbahçe'nin, bu hafta da Göztepe karşısında aldığı 1-0'lık yenilginin ardından sarı-lacivertli teknik heyete olan eleştirilerin dozajı artmaya başladı.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:30
Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen gönder'

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Selim Kosif, "Dünkü maçtan sonra hocamız Cocu'nun Açıklamalarını dinledikten sonra, daha fazla geç kalınmadan bir an evvel yollanması ve Fenerbahçemizin büyüklüğünü algılayabilecek bir hoca ile çalışılması gerektiğini düşünmekteyim" dedi.

Eleştirilerine devam eden Kosif, "Comolli'nin de Fenerbahçe takımını hiç seyretmediği yapmış olduğu transferlerden anlaşılıyor. Çok yazık yapılan transferlerdeki bir çok oyuncu Fenerbahçe'de oynayabileceğini hayal bile edemezdi" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ FARK ETMELİ"

Selim Kosif'in ardından Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden İsfendiyar Zülfikari de, "Cocu ve ekibi Fenerbahcenin Büyüklüğünü ACİLEN farketmeli" mesajını paylaştı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:30
  1. Fenerbahçe
  2. Philip Cocu
  3. Eleştiri
  4. kötü sonuçlar
  5. karışıklık
  6. Süper Lig
  7. Selim Kosif

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tehlikeli mesai kameralara böyle yansıdı
    1. Tehlikeli mesai kameralara böyle yansıdı
    2. DGS havacılık ve uzay mühendisliği..
    3. Kayseri'de korkunç kaza! Aynı aileden..
    4. "Bir gün büyük İslam Devleti kurulacak!"
    5. Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen..
    6. Bakan Albayrak'tan Malazgirt Zaferi..
    7. Profesörden Ebubekir Sofuoğlu’ndan..
    8. Mustafa Varank'tan uçakta sürpriz..
    9. DGS halkla ilişkiler ve reklamcılık..
    10. Kask kullanan sürücü kurtuldu, kasksız..
    11. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'ten..
    12. Ekmek kuyruğunda silahlı kavga:..
    13. Yahudi yerleşmecilerden Mescid-i..
    14. Faciaya davetiye çıkardılar! Küçük..
    15. Reklâmlar çocukları alışveriş çılgını..
    16. Fenerbahçe Bruno Varela ile anlaştı mı?
    17. İBB Beyaz Masa'dan CHP'li Mahmut..
    18. Kazdığı kuyuya düştü
    19. Kevin Trapp Fenerbahçe'ye mi transfer..
    20. Bu kadarına pes! Fotoğraf için küçük..
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    Egemen Bağış, Yunan devlet ajansına konuştu: Sanki birileri...
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Rusya gitti ABD geldi! Ukrayna'da şaşırtan görüntü
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Taksim'de provokatif eylem! Aralarında HDP ve CHP milletvekilleri de var
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı
    Avustralyalı politikacı Müslümanlara çirkince saldırdı, duygu dolu cevaplar aldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Tartıştığı adamın kolunu bileğinden kesti!
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"
    Duterte'den ABD'nin F16 teklifine ret! "İşe yaramazlar"