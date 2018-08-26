Fenerbahçe'de Cocu depremi! 'Hemen gönder'

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde yöneticilik yapan Selim Kosif, "Dünkü maçtan sonra hocamız Cocu'nun Açıklamalarını dinledikten sonra, daha fazla geç kalınmadan bir an evvel yollanması ve Fenerbahçemizin büyüklüğünü algılayabilecek bir hoca ile çalışılması gerektiğini düşünmekteyim" dedi.

Eleştirilerine devam eden Kosif, "Comolli'nin de Fenerbahçe takımını hiç seyretmediği yapmış olduğu transferlerden anlaşılıyor. Çok yazık yapılan transferlerdeki bir çok oyuncu Fenerbahçe'de oynayabileceğini hayal bile edemezdi" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ FARK ETMELİ"

Selim Kosif'in ardından Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden İsfendiyar Zülfikari de, "Cocu ve ekibi Fenerbahcenin Büyüklüğünü ACİLEN farketmeli" mesajını paylaştı.

(Sporx)