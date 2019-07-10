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Fenerbahçe'de Clinton N'Jie sesleri

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Marsilya'nın golcüsü Clinton N'Jie'yi yakın markaja aldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51
Fenerbahçe'de Clinton N'Jie sesleri

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmekte kararlı olan Fenerbahçe transferde kendisiyle yarışıyor.

Şu ana kadar kadrosuna altı takviye yapan sarı-lacivertliler, Kolarov, Rodrigues, Konoplyanka gibi isimler için girişimlerini sürdürürken, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda bir golcü için daha gaz basıldı. Max Kruse, Vedat Muriç ve Allahyar Sayyadmanesh transferlerine rağmen, Fenerbahçe, Kamerunlu Clinton N'Jie için Marsilya'nın kapısını çaldı.

Comolli görüme gerçekleştirecek!

Sportif direktör Damien Comolli, Fransız ekibiyle görüşerek teklif sundu. Geçen sezon 21 maçta 518 dakika süre alan 25 yaşındaki N'Jie üç gol, iki de asistlik performans sergiledi. Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen Kamerunlu, altyapısından yetiştiği Lyon'la geçirdiği üç sezonun ardındanTottenham'la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016'da ise soluğu Marsilya'da almıştı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:51
  1. Fenerbahçe
  2. Clinton N'Jie
  3. Marsilya
  4. Fransa Ligue 1

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