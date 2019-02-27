Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi. 21 yaş altı oyuncularının da katılımıyla gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptığı aktarıldı. Çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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